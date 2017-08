Favre trots op uitschakelen Ajax: "Het was heel zwaar"

0:11 – Lucien Favre was enorm trots op OGC Nice vanwege het feit dat het Ajax wist uit te schakelen in de voorronde van de Champions League. De trainer sprak van een zware wedstrijd waarin het kwartje twee kanten op had kunnen vallen.



Favre stelde na afloop op de persconferentie dat Ajax en Nice aardig aan elkaar gewaagd waren. "Het bleef lange tijd ontzettend spannend. Het is fantastisch dat we het uiteindelijk halen. Ajax is een heel goede ploeg, ze wonnen vorig seizoen alle Europese thuiswedstrijden. Het was een zware wedstrijd, het was soms echt lijden, maar het is wel gelukt."



Vincent Marcel maakte de belangrijke 2-2 in de Johan Cruijff ArenA. "Dat is extra mooi omdat het een jongen is die bij deze club is opgeleid. Dit is goed voor zijn zelfvertrouwen", zegt Favre, die weet dat Nice er nog lang niet is. "We kunnen nu loten tegen onder meer Napoli, Liverpool, Sevilla of Hoffenheim. Die zullen ons niks cadeau gaan geven", besloot hij.