Kappelhof speelt met sterrenteam gelijk tegen Real Madrid

7:43 – In de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) heeft Johan Kappelhof een mooie ervaring meegemaakt. De voormalig verdediger van FC Groningen kwam met een sterrenteam van de MLS in actie tegen Real Madrid en wist met zijn ploeg de Spanjaarden op een remise te houden (1-1).



Kappelhof speelt sinds 2016 bij Chicago Fire en maakt daar een uitstekende indruk. Vandaar dat hij werd opgeroepen voor het sterrenteam, waar ook Michael Bradley, Kaká, Bastian Schweinsteiger, David Villa, Tim Howard, Damarcus Beasley, Sebastian Giovinco, Jelle van Damme, Giovanni dos Santos en Jozy Altidore in speelden.



In het oefenduel in Chicago kwam de Amerikaanse sterrenformatie door een treffer van Borja Mayoral op achterstand, maar Dom Dwyer trok de stand weer gelijk. Kappelhof speelde, net als de meetse basisspelers, alleen de eerste helft mee.