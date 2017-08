Lucescu (72) gaat scepter zwaaien bij Turkse ploeg

13:39 – De Turkse voetbalbond heeft slagvaardig gehandeld in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Een week nadat Fatih Terim uit zijn functie werd ontheven, is Mircea Lucescu als diens opvolger gepresenteerd.



De Roemeen, inmiddels 72 jaar, moet de Turken naar het WK in Rusland zien te loodsen. Aan ervaring geen gebrek bij de oefenmeester, aangezien hij al een behoorlijk palmares heeft opgebouwd. De oefenmeester won onder meer acht landstitels met Shaktar Donetsk en zes kampioenschappen met Dinamo Boekarest. Lucescu was eerder ook al werkzaam in Turkije, bij zowel Galatasaray als Besiktas. Met beide clubs uit Istanbul werd hij eenmaal landskampioen.



Turkije staat derde in de kwalificatiegroep voor het WK , achter Kroatië en IJsland.