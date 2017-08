Ook Franse bond bemoeit zich met Neymar en helpt PSG

16:59 – Ook de Franse voetbalbond meldt zich in de Neymar-soap. LFP (verantwoordelijk voor de twee hoogste Franse divisies) heeft een officieel statement naar buiten gebracht als reactie op de weigering van La Liga. De hoogste voetbalcompetitie van Spanje accepteerde de betaling van de transferclausule van 222 miljoen euro voor Neymar niet. De Fransen laten via de officiële kanalen weten dit niet te snappen.



"De LFP is verbaasd en begrijpt niet dat La Liga het clausulegeld van Neymar niet gewoon accepteert", valt te lezen op de website van de Franse voetbalbond. "De LFP vraagt La Liga om zich te houden aan de reglementen van de FIFA. De LFP steunt Paris Saint-Germain en hoopt op de komst van Neymar in Ligue 1."



De sectie van het betaalde voetbal van Frankrijk zegt Paris Saint-Germain juridische hulp toe en hoop dat de transfer van Neymar naar PSG zo snel mogelijk in orde komt.



