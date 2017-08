Van Duinen heeft problemen met knie: "Onwijs vervelend"

18:25 – Mike van Duinen moet in de voorbereiding van Excelsior toekijken. De 25-jarige spits kampt met problemen aan zijn knie. Op dit moment kan Van Duinen nauwelijks iets doen wat met voetbal te maken heeft en kan hij alleen maar afwachten.



"Ik heb een cyste in mijn knie. Wanneer ik mijn inspan, loopt die voel en dat oefent druk uit op de buitenkant van mijn knie", legt Van Duinen uit aan het tv-kanaal van Excelsior. "Ik heb een injectie gehad en is het te hopen dat de cyste kleiner wordt en ik minder last krijg."



Van Duinen kan weinig zeggen over hoelang hij uit de roulatie is. "Ik hoop zo snel mogelijk weer te spelen. Maar op dit moment kan ik niet trainen. Wat ik doe stelt op dit moment niets voor. Dat is onwijs vervelend, want na een vakantie heb ik weer zin om te voetballen."