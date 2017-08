Ayoub terug in selectie FC Utrecht, basisplaats voor Leeuwin

20:04 – Yassin Ayoub zit donderdagavond op de bank als FC Utrecht het opneemt tegen Lech Poznan. De middenvelder ontbrak een week geleden nog. Hij is herstellende van een heupblessure en kan in de return van de Europa League-wedstrijd eventueel invallen. Ramon Leeuwin is de enige verandering in de basiself van Utrecht.



Leeuwin, normaliter verdediger, neemt op het middenveld de rol over van de vertrokken Wout Brama. Verder houdt trainer Erik ten Hag zijn basiself intact. Gyrano Kerk en Cyriel Dessers vormen net als in het eerste treffen met de Polen de voorhoede. Bij Lech Poznan is Abdul Aziz Tetteh een nieuw gezicht. Zijn basisplaats gaat ten koste van Maciej Gajos.



Utrecht en Lech Poznan maken tegen elkaar uit wie zich plaatst voor de play-offs van de Europa League. In de Domstad werd het eerder 0-0.



Opstellingen

Lech Poznan: Putnocký; Dilaver, Janicki, Vujadinovic, Kostevytsj; Makuszewski, Tetteh, Majewski, Tralka, Situm; Gytkjaer

FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Van der Maarel, Janssen, Braafheid; Van de Streek, Leeuwin, Labyad, Emanuelson; Kerk, Dessers