Heracles verliest laatste test voor Eredivisie-start tegen Ajax

21:19 – Heracles Almelo heeft de laatste test voor de Eredivisie-start verloren. Op bezoek bij FC Emmen verloor de ploeg van John Stegeman met 2-0. Volgende week zaterdag openen de Heraclieden het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Ajax.



In de eerste helft verzuimde Heracles op voorsprong te komen. Samuel Armenteros werd neergehaald in het strafschopgebied, maar de spits miste het buitenkansje zelf. Emmen werd vervolgens sterker en dat resulteerde in de 1-0 van Cas Peeters. Een reactie van Heracles bleef uit.



Diezelfde Peters verdubbelde na rust de voorsprong van Emmen. Daarvoor was Heracles al goed weggekomen, omdat de thuisploeg de paal had geraakt. Kansen waren er voor Heracles via Brahim Darri en Reuven Niemeijer. Maar de Heraclieden slaagden er niet in om te scoren en hebben duidelijk nog werk te verzetten richting Ajax.