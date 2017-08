Officieel: Neymar vertrekt voor vijf jaar naar PSG

21:49 – Het is rond: Neymar vervolgt zijn carrière bij Paris Saint-Germain. De Fransen hebben zijn komst donderdagavond officieel bekendgemaakt. Neymar heeft in Parijs een vijfjarig contract getekend. Het contract van de 25-jarige Braziliaan bij FC Barcelona werd eerder op donderdag voor 222 miljoen euro afgekocht. In een klap is Neymar met stip de allerduurste speler ter wereld.



"Sinds ik in Europa speel is de club een van de meest ambitieuze clubs. En van de grootste uitdagingen hier is om Paris Saint-Germain te helpen aan titel die de fans willen", zegt Neymar op de website van zijn nieuwe club. "De ambities hebben mij doen overtuigen. Ik ben klaar om deze uitdaging aan te gaan. Ik zal daar alles aan doen."



Clubpresident Nasser Al-Khelaifi is trots. "Neymar is een van de beste spelers ter wereld. Zijn winnaarsmentaliteit, karakter en leiderschap hebben van hem een geweldige speler gemaakt. Met zijn komst ben ik ervan overtuigd dat we met de steun van onze trouwe fans onze grootste dromen kunnen realiseren."