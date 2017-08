Utrecht levert heroïsche prestatie en gaat door in EL

22:18 – FC Utrecht heeft donderdag voor een knappe prestatie gezorgd door op bezoek bij Lech Poznan met 2-2 gelijk te spelen. Na de 0-0 in de Galgenwaard van een week eerder was dit genoeg om door te gaan in de voorronde Europa League.FC Utrecht maakte al na één minuut de cruciale uitgoal, maar moest vervolgens ruim negentig minuten lang vol aan de bak. Het moest een buitenspelgoal van de Polen, een rode kaart voor Ramon Leeuwin en liefst zeven minuten blessuretijd ondergaan. Utrecht bleef met hangen en wurgen overeind.



De Domstededelingen beleefden een droomstart. Na nog geen minuut spelen had Sean Klaiber een perfecte voorzet op Gyrano Kerk in huis, waarna de volledig vrijstaande spits fraai binnenkopte: 0-1. Lech Poznan moest even bekomen van de schrik, maar zette de thuisploeg al snel onder druk. Nadat een vrije trap van Radoslaw Majewski via de lat over scheerde, viel na een half uur de gelijkmaker. Christian Gytkjaer stond een meter buitenspel, toen hij een mislukt schot van Majewski voor zijn voeten kreeg. Helaas voor de Domstedelingen zag de Deense arbitrage het niet: 1-1.



Gevaar van Poznan

FC Utrecht wankelde in het vervolg van de eerste helft, maar kon de gelijke stand over de streep trekken. Dit was grotendeels te danken aan David Jensen, die gevaarlijke schoten van Mario Situm en Majewski uit de hoek moest duiken. Aan de andere kant had FC Utrecht op 1-2 kunnen komen. Doelman Matus Putnocky wist echter ternauwernood een strakke voorzet op Cyriel Dessers te onderscheppen en Urby Emanuelson schoof de bal in geheel vrijstaande positie net naast.



Het was meteen het laatste wapenfeit van Emanuelson, die halverwege werd vervangen door Ayoub. FC Utrecht begon voortvarend aan de tweede helft, maar Kerk en Zakaria Labyad misten opgelegde kansen. Bovendien had het de pech dat een rake kopbal van Cyriel Dessers werd afgekeurd vanwege vermeend duwen.

De aanvankelijk zo dominante uitploeg moest na ruim een uur spelen weer achteruit. Hoewel de Polen vrijwel constant dreigend waren, wist FC Utrecht ze buiten de eigen zestien meter te houden. Twintig minuten voor tijd kreeg Leeuwin echter een black-out: hij verspeelde de bal op het middenveld en probeerde zijn fout te herstellen met een tackle op Maciej Makuszewski. Leeuwin kwam echter te laat en kreeg zijn tweede gele kaart.



Slotoffensief

FC Utrecht verdedigde met man en macht, maar Lech Poznan kon maar geen slotoffensief ontketenen. Vlak voor tijd waren Gytkjaer en invaller Deniss Rakels na een strakke voorzet van Volodymyr Kostevych nog dichtbij een doelpunt, maar zij misten de bal op een haar na. In de tegenstoot leverde Kostevych de bal in bij Labyad, waarna Ayoub de 1-2 aanbood aan Dessers.



Normaalgesproken was dit de beslissing in de wedstrijd geweest, maar de Deense scheidsrechter Kristoffersen besloot om onbegrijpelijke redenen zeven minuten blessuretijd bij te tellen. FC Utrecht leek eerst nog door het oog van de naald te gaan, nadat Rakels op de bovenkant van de lat kopte na een slippertje van Jensen. Even later viel alsnog de 2-2. Wederom was het Gytkjaer die toesloeg op de rand van buitenspel. Lech Poznan probeerde het nog met een paar gevaarlijke lange ballen, maar FC Utrecht bleef knap overeind.