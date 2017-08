Ontketend Oranje op overtuigende manier naar finale EK

22:50 – Het besef zal later pas echt doordringen, maar door met 3-0 te winnen van Engeland staat het Nederlands elftal zondag in de finale van het EK. Vivianne Miedema zette Oranje donderdag in de eerste helft op 1-0 met een prachtige kopbal. Engeland drong aan en kreeg pas na de 2-0 grote kansen op de 2-1, maar ten onder. Zondag keert Nederland terug in Enschede, dan is Denemarken in de finale de tegenstander.





Nog een wedstrijd moest worden gespeeld, nog een tegenstander moest worden verslagen. Dan zou Oranje naar de finale gaan in Enschede en de EK-droom uit laten komen. Die tegenstander was echter geen gemakkelijke. Engeland had net als Oranje alle duels op het EK gewonnen tot nu toe en had toernooitopscorer Jodie Taylor (vijf goals) in de spits. Wel ontbrak Jill Scott, haar doelpunt betekende de nekslag voor Oranje in de halve finale van 2009.



Miedema

Waar Engeland een gevaarlijke spits had met Taylor, heeft Nederland die met Vivianne Miedema. Na drie duels op het EK had ze nog steeds niet gescoord, maar de onverstoorbare Drentse lag niet wakker van de kritiek. Ze antwoordde een enkele keer door via de pers terug te slaan naar analist Daphne Koster, haar echte antwoord kwam pas tegen Zweden. Toen maakte ze de 2-0 en eindelijk was ze van de hatelijke nul af.





Hoewel ze niet liet merken dat het mogelijk wel als een opluchting voelde, ging ze gewoon door. En tegen Engeland liet ze in de eerste helft zien waarom ze nog altijd het vertrouwen van bondscoach Sarina Wiegman geniet. Een voorzet van Jackie Groenen was perfect op maat, inkoppen was ondanks dat feit nog moeilijk. Toch kreeg Miedema het voor elkaar om haar hoofd precies goed tegen de bal te zetten. Mooi tegendraads verdween de bal in de lang hoek: 1-0.



Grip

Het was niet dat het doelpunt in de lucht hing, maar Nederland had na tien minuten spelen wel de grip op het duel gekregen en duwde Engeland naar achteren. Dat spelbeeld veranderde na de 1-0, de ploeg van Mark Sampson zette een tandje bij en kwam tot een heel gevaarlijke kans. Jade Moore kopte in na een corner, Sherida Spitse haalde haar inzet via de paal van de lijn.



Met de 1-0 voorsprong werd de pauze gehaald, daarna kon natuurlijk een flinke Engelse storm worden verwacht. Tot echt grote kansen kwam Engeland echter niet. Taylor bracht haarzelf pas in minuut 84 in stelling. Ze speelde invaller Kelly Zeeman uit en schoot, alleen niet met dezelfde precisie als eerder dit toernooi. Haar knal was recht op Van Veenendaal af, Zeeman ruimde vervolgens op.



Van de Donk



Dat Taylor miste was extra zuur voor Engeland, want Nederland had daarvoor al de 2-0 had gemaakt. De Lionesses dachten rustig op te bouwen, maar zagen daarbij de kleine Daniëlle van de Donk over het hoofd. Opeens kreeg ze de bal voor haar voeten en voordat de Engelse doelvrouw Siobhan Chamberlain het door had, lag de bal in het net: 2-0.





Het was pas minuut 62, maar toch knakte er iets bij Engeland. Het was toen nog nauwelijks gevaarlijk geweest, waarom zou het dat dan wel in het resterende half uur worden? Doordat Engeland alles op de aanval zette, kwamen er nog wel wat kansen voor de ploeg van Mark Sampson. Taylor miste dus oog in oog met Van Veenendaal en Ellen White vond ook de keepster van Oranje op haar weg. Uit de daaropvolgende corner haalde Sherida Spitse voor de tweede keer een bal van de lijn.



Naarmate de tijd wegtikte, ebde het geloof bij Engeland weg. De tribunes leefden op, het publiek voelde dat Nederland het ging halen. De enthousiaste fans gingen helemaal uit hun dak toen het ook nog 3-0 werd. Martens, die een moeilijke wedstrijd had, haalde uit en via het been van een Engelse verdediger verdween de bal tegen het net: 3-0. Meteen floot de scheidsrechter af en was het officieel. Zondag keert Oranje terug in Enschede, op jacht naar die hoofdprijs. Op jacht naar goud.