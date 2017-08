Locadia: "Niet hetzelfde dan wanneer we tegen Bayern spelen"

0:01 – Jürgen Locadia vond het moeilijk zich op te laden voor het Europa League-duel met NK Osijek. De kleine Kroatische club schakelde donderdag de Eindhovenaren uit. Net als een week eerder verloor PSV met 1-0 en is het Europese seizoen alweer voorbij.



"Voor hen is dit de wedstrijd van het leven", zegt Locadia tegen FOX Sports. "Voor mij persoonlijk is het moeilijk om zo'n gevoel op te roepen. Het is niet hetzelfde dan wanneer we tegen Bayern München spelen. Dan komt zo'n gevoel vanzelf. Maar ik geef honderd procent. Ik wil en wilde winnen. Ik ben ook heel teleurgesteld in mijzelf en in het team."



Locadia, die in de spits speelde in plaats van Luuk de Jong, zag PSV te veel kansen missen. "Als je die in de eerste helft maakt, is het 1-2 of 1-3. We maken het onszelf moeilijk. Maar iedereen mist kansen. Ronaldo ook. Die stond ook een periode droog. Dat is menselijk."