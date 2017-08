Ten Hag: "Absoluut verdiend dat wij volgende ronde halen"

0:08 – Erik ten Hag is erg tevreden over FC Utrecht. Hij zag zijn ploeg donderdag ten koste van de Lech Poznan de play-offs van de Europa League halen. Volgens Ten Hag is Utrecht de terechte winnaar van het tweeluik.Na de 0-0 in de Galgenwaard was de 2-2 in Polen voldoende voor de Domstedelingen.



"We speelden vandaag tegen een heel goed team", zegt Ten Hag op de website van Utrecht. "Lech Poznan is een grote club, zevenvoudig kampioen van Polen, dat een groot voetballand is. Dan is het heel goed dat we hier, in deze fase van het seizoen, deze big performance neerzetten."



Ten Hag vervolgt: "Het is absoluut verdiend dat wij degene zijn die de volgende ronde hebben bereikt. Er was maar één team dat aanspraak maakte op het bereiken van de volgende fase van het toernooi. We deden het hier vanavond very, very, very good. We hebben ze overklast."