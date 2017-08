Wiegman wil EK winnen: "Geweldige prestatie geleverd"

7:45 – Bondscoach Sarina Wiegman kon haar geluk niet op na de eclatante 3-0 zege op Engeland in de halve finale van het EK. De trainer van de Oranje Leeuwinnen wil nu nog maar één ding: Europees kampioen worden.



Dat sprak ze direct uit na de 3-0 overwinning van donderdag. "Ja, we willen Europees kampioen worden", zei Wiegman bij de NOS. "We staan in de finale en dat is fantastisch. We hebben weer een geweldige prestatie geleverd en dat willen we zondag weer doen. Daar gaan we voor."



Oranje slaagde er knap in om het fysieke spel van de Engelse vrouwen te ontregelen. "We wisten dat zij heel opportunistisch spelen en snel de lange bal hanteren. Dan moeten wij de bal houden en dat lukte op momenten wel, maar op andere momenten niet. Dat is ook niet gek tegen een tegenstander die zoveel power heeft. Soms willen we lef hebben om op te bouwen, maar in deze wedstrijd moesten we ook de lange bal spelen", analyseerde Wiegman.



De finale tussen Nederland en Denemarken begint zondag om 17.00 uur in Enschede.