Ayoub blijft: "Er zijn aanbiedingen van tafel geveegd"

9:15 – Hij werd lange tijd in verband gebracht met een overstap naar het buitenland, maar Yassin Ayoub lijkt gewoon bij FC Utrecht te blijven. De middenvelder, die het goed naar zijn zin heeft in de Domstad, maakt daar geen probleem van.



Na afloop van de knappe 2-2 remise bij Lech Poznan gaf Ayoub een transferupdate tegenover FOX Sports. Hij bevestigde dat hij waarschijnlijk in Utrecht blijft. "Het is niet letterlijk zo gezegd, maar er zijn wel aanbiedingen van tafel geveegd. Dan weet je genoeg", beseft hij. "Dat is niet erg, want ik heb altijd gezegd dat ik hier met liefde en vreugde speel. Ik heb vorig seizoen een goed seizoen gehad en ben tevreden met de trainer, de ploeg en onze ontwikkeling. Ik kan hier nog veel leren."



Door het gelijkspel in Polen gaat Utrecht door naar de laatste voorronde van de Europa League. Een knappe prestatie. "Ondanks dat er veel krachten zijn weggegaan, staat er een nieuw team dat voor elkaar strijdt. Het is mooi hoe het uitpakt, dit gaat ons veel vertrouwen geven."