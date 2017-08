Bij AZ vertrokken Johansson duikt op bij Panathinaikos

17:03 – Mattias Johansson vervolgt zijn carrière bij Panathinaikos. De Grieken pikken hem transfervrij op, omdat de rechtsback zijn aflopende contract bij AZ niet wilde verlengen. De komende drie jaar ligt hij vast bij de topclub uit Griekenland.



Panathinaikos kondigde vrijdagmiddag de komst van Johansson aan. De 25-jarige Zweed speelde ruim vijf seizoenen in Alkmaar, maar vond het tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze zomer werd gespeculeerd over Sporting Portugal, maar is het Griekenland geworden. Johansson krijgt de kans om in Europa te spelen. Panathinaikos dient in de play-offs van de Europa League wel af te rekenen met Athletic de Bilbao.



AZ pikte de Scandinaviër in de winter van 2012 op bij het Zweedse Kalmar. Met de Noord-Hollanders won Johansson een keer de KNVB beker. Bij AZ kwam hij tot 176 competitiewedstrijden, in Europa maakte de verdediger 23 keer zijn opwachting.