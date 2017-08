Ruiter ziet Sunderland valse start maken, Stuivenberg verliest

23:06 – Vanaf de reservebank heeft Robbin Ruiter Sunderland gelijk zien spelen in de eerste Championship-wedstrijd. De Premier League-degradant kwam vrijdagavond in eigen huis tegen Derby County niet verder dan een gelijkspel (1-1). In België kwam coach Albert Stuivenberg in de tweede competitiewedstrijd met Racing Genk wederom niet tot een overwinning.



Ruiter tekende deze week een contract bij Sunderland, dat na de degradatie graag zo snel mogelijk terugkeert op het hoogste niveau van Engeland. Maar de eerste schade is al een feit, dankzij het bezoekende Derby County. Bradley Johnson hielp Derby County aan een voorsprong.



Lewis Grabban zorgde vanaf de penaltystip vlak voor rust voor de gelijkmaker. De manier waarop de penalty tot stand kwam, was schlemielig te noemen. Jacob Butterfield kreeg de bal al struikelend tegen zijn hand. In de tweede helft vielen geen doelpunten meer, waardoor Sunderland direct in achtervolging moet.



Stuivenberg

Stuivenberg moest vrijdag in de tweede Belgische competitiewedstrijd wéér puntenverlies slikken. Op bezoek bij Standard Luik ging Genk met 2-1 onderuit. Siebe Schrijvers hielp Genk nog aan een voorsprong, maar zag dat Standard het duel in de tweede helft liet kantelen. In het eerste competitieduel had Genk al gelijkgespeeld tegen Waasland-Beveren (3-3).