PSV in zwaar weer: "Moeten niet op elkaar afgeven"

9:33 – Het seizoen is amper begonnen en bij PSV staat de druk al vol op de ketel. De dubbele nederlaag in het tweeluik met NK Osijek in de voorronde van de Europa League is als een mokerslag aangekomen in Eindhoven, waar technisch manager Marcel Brands nu de rust probeert te bewaren. Hij beseft echter wel dat het echec enorme impact heeft op de club.



"Het klopt dat we nu een aantal dingen op te lossen hebben en er ook financieel een flinke tegenvaller is", legt hij uit aan het Eindhovens Dagblad. In Eindhoven en omstreken klonken de afgelopen dagen geluiden voor een ontslag van Phillip Cocu. "Aan de andere kant kun je als voetbalbestuurder niet op pure emotie handelen. Als het aan sommige supporters ligt, waren er de afgelopen zeven jaar wel zeven verschillende trainers aan het roer geweest. Dat kan niet. Het gaat erom dat er perspectief is. Wij zien dat absoluut, waarbij we natuurlijk kijken wat er beter kan en we intern ook echt wel kritisch op elkaar kunnen zijn. Alleen heeft het weinig zin om dat allemaal met de buitenwereld te gaan delen."



Dat PSV twee keer heeft verloren van het nietige Osijek, vindt Brands niet kunnen. "Natuurlijk hoort dit niet bij PSV en is dit een ongelooflijke domper voor ons en onze fans, maar we kunnen ook niet na twee wedstrijden al conclusies voor een heel seizoen trekken. We moeten elkaar nu steunen in plaats van elkaar verwijten te gaan maken", aldus Brands, die nogmaals laat weten dat het ontslaan van Cocu geen optie is. "We moeten niet op elkaar afgeven. Phillip Cocu heeft al bewezen dat hij met PSV successen kan hebben en die gaat hij ook in de toekomst weer hebben."