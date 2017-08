Kritiek op Ajax: "De ouderen lieten Ajax in de steek"

11:29 – Na het 1-1 gelijkspel in Frankrijk was kamp-Ajax hoopvol gestemd in het tweeluik met OGC Nice, maar deze week ging het in de return in Amsterdam mis (2-2). Daardoor speelt Ajax wederom niet in de Champions League. Oud-speler Wim Kieft vindt dat de oudere spelers de ploeg hebben laten vallen.



"Om na de uitschakeling in de voorronde van de Champions League tegen Nice direct te verklaren dat het seizoen is mislukt en Ajax op het verkeerde pad is beland, gaat mij veel te ver. Evenals de domper toe te schrijven aan de jeugdigheid van Ajax", stelt Kieft in De Telegraaf. "Het waren juist de ouderen, die Ajax in de steek lieten in de ArenA met Lasse Schöne en de kleurloze backs Joël Veltman en Nick Viergever."



De voormalig spits zet vraagtekens bij het beleid van Ajax. "Ajax staat voor een bepaalde filosofie en dan vind ik het onbegrijpelijk dat er zo gemakkelijk afstand wordt gedaan van talentvollere spelers, die voetballend van toegevoegde waarde zijn zoals Kenny Tete en Jaïro Riedewald. Bij Hakim Ziyech ziet het er allemaal leuk en aardig uit en in een dominant elftal laat hij geniale dingen zien. Maar van zijn spel blijft heel weinig over als je als team niet domineert."