JC Schaal: de stand van zaken bij Feyenoord en Vitesse

12:30 – Een week voordat de meeste andere eredivisieclubs aan hun competitieve seizoen beginnen, komen Feyenoord en Vitesse in actie in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Het is voor zowel de landskampioen als de bekerwinnaar de eerste echte test van het seizoen 2017/2018. FCUpdate.nl kijkt naar de stand van zaken bij beide clubs.



Feyenoord

Met Jean-Paul Boëtius, Jeremiah St. Juste, Ridgeciano Haps, Kevin Diks, Sofyan Amrabat en Steven Berghuis trok Feyenoord deze zomer zes spelers aan, maar de mooiste concurrentiestrijd was die tussen twee spelers die al onder contract stonden in De Kuip. Brad Jones en Kenneth Vermeer kregen allebei de kans om zich te laten zien en werkten een mooie concurrentiestrijd af. Na de oefenwedstrijd van vorige week tegen Real Sociedad zou Giovanni van Bronckhorst de knoop doorhakken, maar de coach kreeg niet de gelegenheid om een keuze te maken.



Op 2 augustus, drie dagen voor het duel om de Johan Cruijff Schaal, werd duidelijk dat Vermeer wederom een zware blessure heeft opgelopen. Van Bronckhorst omschreef het als 'een persoonlijk drama' voor de sluitpost. Daardoor is Jones net als vorig seizoen aanvankelijk de eerste goalie van Feyenoord, dat geen vervanger voor Vermeer gaat aantrekken.



Verder is het de vraag wie van de zes aanwinsten door Van Bronckhorst worden opgenomen in zijn nieuwe basiself. Verdedigers Diks en Haps lijken zeker van hun plaats, net als Boëtius en Berghuis. Laatstgenoemde werd afgelopen maandag gepresenteerd, tot blijdschap van de club en de speler zelf. Tijdens de voorbereiding draaide de buitenspeler voldoende minuten bij Watford FC, waardoor hij in principe zou kunnen spelen tegen Vitesse. Kiest Van Bronckhorst nog niet voor Berghuis, dan mag Bilal Basaçikoglu vermoedelijk opdraven.





De voorbereiding van Feyenoord was er niet één waarover kamervragen gesteld zullen worden. De amateurs van FC Lisse (0-5) en SDC Putten (1-10) werden simpel verslagen, maar bij de eerste test van de voorbereiding ging het meteen mis voor Feyenoord. Tijdens het trainingskamp werd er namelijk met 1-0 verloren van SC Freiburg. Toch heerst er optimisme in de Kuip, zeker door de overwinning tegen Real Sociedad. Dat duel, de laatste van de oefencampagne, eindigde vorige week met prima spel in een 1-0 overwinning. Het doelpunt, waarbij de tandem Haps-Boëtius het voorbereidende werk deed en Nicolai Jørgensen zich weer een koele afmaker toonde, was zeer fraai. De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal lijkt op een goed moment voor Feyenoord te komen. "Wij zullen er klaar voor zijn", beloofde Van Bronckhorst.



Vitesse

Met het vertrek van Ricky van Wolfswinkel, Adnane Tighadouini, Kevin Diks en Lewis Baker deed Vitesse deze zomer een jasje uit op de transfermarkt. Toch kan niet worden gezegd dat de selectie van de Arnhemmers drastisch in kwaliteit achteruit is gegaan. Remko Pasveer, Tim Matavz, Bryan Linssen, Thomas Bruns en Thulani Serero zijn op papier prima aanwinsten voor Vitesse. Het is alleen de vraag of Henk Fraser zijn op veel posities veranderde ploeg aan de praat kan krijgen.



Hoewel de voorbereiding natuurlijk geen garantie op succes is, hangt de vlag er bij Vitesse zeer goed bij. De bekerwinnaar kan namelijk terugkijken op een uitstekende oefencampagne. In tegenstelling tot Feyenoord speelde Vitesse niet één keer tegen een amateurclub. De Arnhemmers speelden vijf oefenwedstrijden, allemaal tegen profclubs uit verschillende landen. De ploeg noteerde één nederlaag, drie gelijke spelen en één overwinning. De remises tegen Istanbul BB en Sparta Praag sprongen daarbij het meest in het oog.





Vorige week stond voor Vitesse de generale repetitie op het programma en daar sloeg het zich prima doorheen. Er werd dankzij goals van nieuwelingen Matavz (2) en Linssen met 2-3 gewonnen van Reading FC. Fraser was in zijn nopjes. "Deze wedstrijd was een goede testcase", sprak de coach. "We hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen, maar ook niet bang zijn tegen een ploeg die behoorlijk tekeergaat. Dit is een uitstekend resultaat."



Zodoende lijkt Vitesse klaar voor zijn debuut in een duel om de Johan Cruijff Schaal. Buitenspeler Linssen vreest kampioen Feyenoord in ieder geval niet. "Wij hebben een goed team dat Feyenoord, ook in De Kuip, aankan. Wij gaan vol voor de overwinning en dat gaan we ook laten zien. Wij hebben veel vertrouwen en hebben goede oefenwedstrijden gespeeld", zei hij tegen FOX Sports. "Wij weten dat we kunnen winnen van Feyenoord en daar gaan we vol voor."



De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal begint om 18.00 uur en is te volgen via de liveticker op FCUpdate.nl.