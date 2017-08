De jacht op de historische EK-titel is bijna voltooid

11:00 – Vooraf had niemand van de Oranje Leeuwinnen het durven dromen, maar het sprookje is geen sprookje meer. Het is zondag 6 augustus, om 17.00 uur speelt het Nederlands vrouwenelftal de finale van het EK in eigen land tegen Denemarken. Vandaag moet het gebeuren, het is nu of nooit. Wordt dit Oranje de eerste vrouwenploeg die de Europese titel naar Nederland kan brengen? FCUpdate.nl blikt vooruit.



Opeens de favoriet

Toen het EK op 16 juli in de Galgenwaard begon, waren de verwachtingen rond de Oranje-vrouwen nog niet al te hooggespannen. Natuurlijk waren de groepsduels uitverkocht, maar binnen Nederland wilde men eerst wel even zien wat het team van bondscoach Sarina Wiegman in petto had. Al snel verdween bij veel kijkers het cynisme en konden de vrouwen op veel meer positieve aandacht rekenen. De wedstrijden verliepen sportief gezien goed en trokken allemaal twee miljoen kijkers of zelfs meer. Het eerste doel was bereikt, het Nederlands vrouwenelftal had zichzelf op de kaart gezet

Nu Oranje zover gekomen is, zijn de verwachtingen bijgesteld door de buitenwereld. Na vijf van de vijf wedstrijden te hebben gewonnen en overtuigende wijze te hebben afgerekend met de nummer negen (Zweden, 2-0) en vijf (Engeland, 3-0) van de wereld, is het team van Wiegman opeens de favoriet in de finale. Wie had dat op voorhand verwacht, Nederland voor de eindstrijd de grootste kanshebber om de titel binnen te slepen? De Oranje-dames haalden nota bene nog nooit de finale op een eindronde.



Denen floreren in 3-4-3

Op basis van het EK-verloop tot dusver is Nederland de grote favoriet tegen Denemarken, de nummer vijftien op de mondiale ranking. Bovendien werden de Scandinaviërs eerder dit toernooi al verslagen. Dankzij een benutte penalty van Sherida Spitse won Oranje in de groepsfase met 1-0 op Het Kasteel. Wie enkel naar het resultaat kijkt, herinnert zich wellicht niet meer dat Nederland de punten met pijn en moeite over de streep trok. Denemarken switchte in de tweede helft naar een 3-4-3 systeem en dwong daarmee bijna nog een gelijkspel af. Het is dat Sari van Veenendaal goed stond te keepen en de Denen genoeg kansen misten, anders was het duel een stuk anders geëindigd.Dat Denemarken het 3-4-3 systeem onder de knie heeft, werd ook bewezen in de kwartfinale tegen Duitsland. De titelfavoriet en -houder kwam snel op voorsprong tegen Denemarken, maar in de tweede helft zette Denemarken met het nieuwe systeem de Duitsers met de rug tegen de muur. Het team van Nils Nielsen zegevierde uiteindelijk met 1-2 en schakelde tot ieders verbazing Duitsland uit.

En als je het almachtige Duitsland hebt verslagen, wie houdt je dan nog tegen? Oostenrijk in ieder geval niet, want de toernooisensatie uit groep C werd door Denemarken via penalty's de weg versperd naar de finale. Nu moet Denemarken alleen nog afrekenen met het gastland, waarvan zoals gezegd al werd verloren tijdens dit EK. De finale is voor de Denen een mooie kans om revanche te nemen en de eerste Europese titel in de geschiedenis te veroveren. Ook Denemarken staat voor de eerste keer in de eindstrijd, na al wel vijf keer (waaronder in 2013) halvefinalist te zijn geweest.



Gevaarlijke driehoek

Het gevaar van de Denen komt vooral vanaf de rechterkant, als het in de 4-4-2 opstelling begint. Dan speelt Sanne Troelsgaard als rechtermiddenvelder en beginnen Nadja Nadim en Pernille Harder in de spits. Om die drie speelsters draait het in het Deense elftal, en dat geldt ook als er geschakeld wordt naar het 3-4-3 systeem. Dan kan Troelsgaard als extra aanvalster of als centrale middenvelder worden ingezet. Zij kreeg tegen Nederland de grootste kansen op de 1-1, maar faalde net als Harder meerdere keren terwijl ze oog in oog met Van Veenendaal stond.

Behalve dat Denemarken erin slaagde om het de Nederlandse verdediging heel moeilijk te maken, kwam Oranje zelf ook nauwelijks meer aan voetballen toe in de tweede helft. Denemarken speelde achterin eigenlijk één-op-éen, maar van de geboden ruimtes kon Nederland nauwelijks profiteren. Zeker nadat Lieke Martens de wedstrijd werd uitgeschopt door Troelsgaard, kwamen er weinig goede aanvallen van Nederland meer van de grond. Gaat dat deze keer de hele wedstrijd zo en blijft het 0-0 tot aan de strafschoppen, dan zal Oranje het ook heel moeilijk krijgen. De Deense doelvrouw Stina Petersen staat bekend als een penaltykiller: ze bokste tegen Noorwegen een strafschop uit de hoek en was ook in de strafschoppenserie tegen Oostenrijk de heldin door meerdere penalty's te pakken.



Zenuwen

Wat voor finale krijgen we dan straks te zien? Het wedstrijdverloop is nooit te voorspellen, maar het spelbeeld zal voor het gevoel van de trouwe fans van Oranje niet veel anders zijn dan in de vorige wedstrijden. Wiegman zal haar speelsters opdragen om nog éénmaal het frisse voetbal uit de kast te trekken, waarbij het houden van de nul weer prioriteit nummer één moet zijn. In vier van de vorige vijf duels lukte dat bij Oranje, alleen tegen België (1-2 winst) was het raak voor de tegenstander. De eerste goal om de oren krijgen is in een finale vaak fataal.Voetballend zit het goed, dat hebben we dit toernooi al lang en breed gezien. De grote vraag is echter of de Oranje Leeuwinnen de zenuwen in bedwang kunnen houden. De finale is bereikt, maar het komt nu wel érg dichtbij. De eindzege, eeuwige roem en de Europese titel kunnen al geroken worden. Lukt het de vrouwen om de spanning opzij te zetten en vanuit de organisatie een goede pot voetbal op de mat te leggen, dan kan de vrouwelijke EK-droom voor het eerst in de geschiedenis werkelijkheid worden.De EK-finale is uiteraard weer te volgen in een liveblog op FCUpdate.nl. De wedstrijd wordt om 17.00 uur afgetrapt in de uitverkochte Grolsch Veste in Enschede en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechtster Esther Staubli.Lees ook: Wat verwachten de Oranje Leeuwinnen van de finale? Door: Alex Devilee