PEC-speler Dekker maakt na bijna een jaar zijn rentree

15:23 – Het is een bijzondere dag voor Rick Dekker. De talentvolle middenvelder van PEC Zwolle maakte door een knieblessure niet één minuut in het afgelopen seizoen, maar is op de weg terug. Zaterdag heeft hij namelijk zijn rentree gemaakt bij Jong PEC Zwolle.



De middenvelder begon in de basis in de oefenwedstrijd tegen Jong SC Cambuur, dat met 3-0 verslagen werd in Zwolle. Voor Dekker is er daardoor een einde gekomen aan een vervelende en lange periode. Vorig jaar raakte hij eind augustus zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij het hele seizoen moest toekijken.



Het voetbaljaar daarvoor kwam de oud-speler van Feyenoord tot 25 wedstrijden voor PEC Zwolle.