Van Bronckhorst: "Zoeken nog naar versterking voorin"

18:30 – Volgens Giovanni van Bronckhorst is Feyenoord nog niet helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. De Rotterdammers zagen enkele sterkhouders vertrekken en haalden ook alvast vervangers binnen. De trainer mist echter voorin nog opties.



Voorafgaand aan het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen Vitesse ging Van Bronckhorst tegenover FOX Sports in op de stand van zaken op transfergebied bij Feyenoord. Met Steven Berghuis haalde de regerend landskampioen een aanvaller in huis, maar de trainer zou er graag nog iemand bij zien. "We zoeken nu nog naar een versterking voorin. Daar hebben we nog vier weken de tijd voor. We gaan zien wat er mogelijk is", aldus de trainer.



Feyenoord gaat niet de transfermarkt op om een vervanger voor de geblesseerde Kenneth Vermeer te halen. Door de blessure van de doelman hoeft Van Bronckhorst voorlopig geen keuze meer te maken tussen Vermeer en Brad Jones. "Maar ik mis nu wel een speler. Dus in dat opzicht had ik liever wel de keuze gehad. Ik zou afgelopen donderdag met de keeperstrainer gaan zitten. Maar alles kan veranderen in een dag tijd", besloot hij.