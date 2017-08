Mainz in derde helft te sterk voor FC Twente, winst NAC

18:45 – FC Twente ging zaterdag in het oefenduel met FSV Mainz met 2-0 onderuit. De clubs kozen ervoor om een wedstrijd van drie keer 45 minuten te spelen. Lange tijd werd er niet gescoord, maar in de derde helft trokken de Duitsers alsnog aan het langste eind.



Na negentig minuten spelen stond er nog altijd een 0-0 stand op het scorebord in het Bruchwegstadion. In de 45 minuten die erna volgden moest FC Twente echter toch de meerdere erkennen in Mainz. Niko Bungert opende na 95 minuten spelen de score. Een klein halfuurtje later verdubbelde Mainz de score. De Duitsers kregen een strafschop toegewezen na een overtreding van Jeroen van der Lely. Daniel Brosinski bepaalde de eindstand vanaf elf meter op 2-0.



NAC-Almere City

NAC Breda had zaterdag geen enkele problemen met Almere City. De promovendus won vrij gemakkelijk met 3-1. Na 21 minuten maakte Thierry Ambrose het eerste doelpunt. Pas na rust wist NAC de score uit te breiden. Met nog twintig minuten te gaan maakte Rai Vloet er 2-0 van. Vloet maakte vervolgens tien minuten later zijn tweede van de avond. In de slotfase deed Sven Braken nog iets terug voor Almere City waardoor de wedstrijd in 3-1 eindigde.