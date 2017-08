Fraser redelijk tevreden: "Kregen bij vlagen De Kuip stil"

21:52 – Henk Fraser baalde ervan dat Vitesse er tegen Feyenoord niet in slaagde om beslag te leggen op de Johan Cruijff Schaal. Toch houdt de trainer niet alleen maar een negatief gevoel over aan de wedstrijd, want zeker in de tweede helft vond hij Vitesse goed voor de dag komen.



"Ik ben wel enigszins teleurgesteld. Een wedstrijd verliezen blijft gewoon vervelend. Soms is het super terecht, soms wat minder. En soms is het een loterij, zoals vandaag", reageerde Fraser tegenover FOX Sports. "Aan het begin van de wedstrijd werden we overlopen. Dat lag vooral aan Feyenoord. Ze begonnen uitstekend en dwongen het echt af. In de tweede helft vond ik dat we bij vlagen De Kuip stil kregen. Daar halen we vertrouwen uit."



Waar zijn collega-trainer Giovanni van Bronckhorst verbaasd was over de beslissing van de video-arbitrage om Vitesse een strafschop toe te kennen, vond Fraser het logisch. "Het verbaasde mij eigenlijk niet. Ik was er honderd procent van overtuigd dat het een penalty was en zou het raar hebben gevonden als we die niet hadden gekregen. Maar het was wel een grappige situatie", blikt hij terug.



Bij Vitesse was er voor de penaltyreeks wat commotie wie de eerste zou gaan nemen. Fraser neemt het zijn selectie niet kwalijk. "Die fout ligt niet bij de jongens. Er was zeker een lijstje, maar we hebben het als staf niet duidelijk genoeg gecommuniceerd", legt de trainer uit. De wedstrijd in De Kuip geeft Vitesse in ieder geval vertrouwen voor de seizoensstart. "Er zijn nog steeds verbeterpunten, maar die zullen er ook aan het einde van het seizoen zijn. Maar op de eerste twintig minuten na hebben we een degelijke wedstrijd gespeeld. De tweede helft zelfs goed. Toen hadden we misschien zelfs meer verdiend. Maar penalty's was denk ik een terechte uitkomst."