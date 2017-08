Benfica zet zesde Portugese Supercup in vitrinekast

2:54 – Benfica is het seizoen prima begonnen. De regerend kampioen van Portugal legde beslag op de nationale Supercup, door bekerwinnaar Vitória Guimarães te verslaan. In het eigen Estádio da Luz werd het 3-1 voor de Águias.



Benfica's goudhaantje Jonas had dit seizoen slechts zes minuten nodig om zijn doelpuntenrekening te openen. De geslepen spits, die de afgelopen drie seizoenen maar liefst 65 goals aantekende in negentig competitieduels, zorgde voor een bliksemstart. Toen Haris Seferovic na elf minuten al de marge verdubbelde, was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Via Raphael vond Vitória Guimarães vlak voor rust wel de aansluiting, maar vlak voor tijd stelde Raúl Jiménez de Supercupwinst veilig namens Benfica.



Het is de zesde keer in de historie dat Benfica de Supercup van Portugal heeft gewonnen. Vorig jaar lukte dit ook, door Sporting Braga met 3-0 te verslaan.