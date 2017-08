Arsenal treft Chelsea op Wembley zonder Sanchez en Özil

14:27 – Arsenal mist Alexis Sanchez en Mesut Özil in de wedstrijd om de Community Shield tegen Chelsea. Topaankoop Alexandre Lacazette viert zijn officiële debuut voor de Engelse bekerwinnaar. Chelsea speelt zonder zijn zomerse aankopen. Alvaro Morata, Antonio Rüdiger en Willy Caballero zitten op de bank. Tiemoué Bakayoko zit niet bij de selectie van de landskampioen.



Özil heeft problemen met zijn enkel en ontbreekt daarom in de wedstrijdselectie. Sanchez is ziek geweest. Hun collega Lacazette is de diepe spits bij Arsenal. Achter hem spelen Dany Welbeck en Alex Iwobi. Sead Kolasinac, een andere aankoop van Arsenal, zit op de bank. Rob Holding, Per Mertesacker, Hector Bellerin en Nacho Monreal krijgen op Wembley in de voorkeur in de defensie van Arsenal.



Antonio Conte houdt zijn Chelsea-aankopen nog even buiten de basis. Hij kiest voor de bekende namen die vorig seizoen de landstitel vierden. Arsenal en Chelsea trappen zondagmiddag om 15.00 uur af. Beide Londense clubs speelden twee keer eerder tegen elkaar om de Community Shield. In 2005 was Chelsea te sterk, The Gunners wonnen in 2015.



Opstellingen

Arsenal: Cech; Holding, Mertesacker, Monreal, Bellerin; Elneny, Xhaka, Oxlade-Chamberlain; Welbeck, Iwobi

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses, Fabregas, Kante, Alonso; Willian, Batshuayi, Pedro