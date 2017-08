Media eensgezind: Sneijder gaat tekenen bij Nice

15:47 – Nice wordt de nieuwe bestemming van Wesley Sneijder. Meerdere Nederlandse media melden dat zondagmiddag. De Franse club, die Ajax deze week uitschakelde in de voorronde van de Champions League, gaat Sneijder transfervrij vastleggen nadat zijn contract bij Galatasaray vorige maand werd ontbonden.



Volgens De Telegraaf is de 33-jarige Sneijder samen met zijn gezin, vader Barry en zaakwaarnemer Guido Albers gesignaleerd op Schiphol om richting de Côte d'Azur te vliegen. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de Oranje-international binnen 24 uur een contract tekent bij Nice. Vermoedelijk gaat het om een verbintenis voor één seizoen. Sneijder wordt zondagavond in de kustplaats verwacht, aldus het Franse Nice-Matin. Vervolgens staat voor maandag de medische keuring gepland.



Wanneer alles volgens plan verloopt, zou Sneijder vrijdag kunnen debuteren voor Nice in de thuiswedstrijd tegen Troyes. De recordinternational van Oranje zal komende weken gebruiken om ritme op te doen voor het cruciale WK-kwalificatieduel van 31 augustus met Frankrijk. Daarvoor staat met Nice nog een tweeluik met Napoli in de play-offs van de Champions League-voorronde op het programma.