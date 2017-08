Veredeld B-team PSV speelt gelijk tegen Augsburg

17:31 – PSV heeft de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen gelijkgespeeld. Op bezoek bij het Duitse FC Augsburg werd niet gescoord. De Eindhovenaren speelden met een veredelde B-ploeg. Voor de aftrap nam Augsburg afscheid van Paul Verhaegh, die deze week zijn transfer naar VfL Wolfsburg afrondde.



Jeroen Zoet was zondag de enige basisspeler die donderdag tegen NK Osijek ook aan de aftrap verscheen. In de rust werd de doelman afgelost door zijn collega Yanick van Osch. Cocu had ook basisplaatsen voor onder meer Jordy de Wijs, Sam Lammers, Dante Rigo, Adam Maher en Kenneth Paal.



Kansen waren er in de eerste helft voor Albert Gudmundsson, Maher, Bart Ramselaar en Lammers. Van Osch moest in de tweede helft handelend optreden bij de beste Duitse kans. Ook in blessuretijd had hij een goed antwoord op een vrije trap van Augsburg. Na rust had PSV minder goede kansen. Lammers zag in de slotfase een doelpunt terecht afgekeurd worden voor buitenspel.



PSV opent zaterdag het Eredivisie-seizoen met een thuiswedstrijd tegen AZ.