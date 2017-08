Historische zege Oranje Leeuwinnen in zinderende EK-finale

18:55 – Het is de Oranje Leeuwinnen gelukt. In de finale werd Denemarken met 4-2 verslagen en zo kroonde de ploeg van Sarina Wiegman zich tot Europees kampioen. Sherida Spitse liet de zolang gekoesterde EK-droom in vervulling gaan door in de tweede helft een vrije trap tegen de touwen te schieten. Denemarken probeerde nog een verlenging af te dwingen, maar Vivianne Miedema besliste vlak voor tijd het duel door de bevrijdende 4-2 te maken met een individuele actie.



Het EK in eigen land winnen was bij aanvang op 16 juli slechts een droom. De Oranje Leeuwinnen namen het woord 'finale' niet in de mond, heel zakelijk werd van wedstrijd tot wedstrijd gekeken. Pas nadat de groepsfase met Noorwegen, Denemarken en België op overtuigende wijze was overleefd, werd er voorzichtig gedacht aan Enschede. Bondscoach Wiegman temperde echter de euforie, ook nadat Oranje met een degelijke 2-0 Zweden in Doetinchem uit het toernooi knikkerde.



Revanche

Oranje mocht naar Enschede, het won er met 3-0 van Engeland en dus keerde Nederland vanmiddag terug in de grootste stad in Twente. Ook de supporters hadden massaal hun weg naar het stadion gevonden, van te voren werd en flink gefeest en daarna nam het maximale aantal supporters plaats in het stadion om deze historische wedstrijd te aanschouwen. Denemarken, dat in de poulefase met 1-0 ten onder was gegaan, was natuurlijk uit op een revanche.





Een vliegende start kon helpen om die revanche in gang te zetten. Helaas voor Nederland kwam die er ook. Kika van Es was te laat met een staande tackle en vloerde Sanne Troelsgaard. Scheidsrechter Esther Staubli wees naar de stip. Nadia Nadim ging achter de bal staan en schoot hard raak in linker hoek. Nederland leek even van slag, voor het eerst dit toernooi stond het op achterstand. In de finale ook nog.



Nederland toont veerkracht



Gelukkig boog Oranje die achterstand snel om, binnen vijf minuten had het de 1-1 alweer gemaakt. Jackie Groenen gooide de bal achter de Deense verdediging en natuurlijk won Shanice van de Sanden het sprintduel. Hoewel haar effectiviteit vaak te wensen over laat, gaf ze nu wel een goede voorzet. Vivianne Miedema tikte binnen: 1-1. Een enorme opluchting, het krasje was weggewerkt. Het krasje was helemaal weg toen Lieke Martens eigenlijk uit het niets scoorde. Ze had even daarvoor al keepster Stina Petersen getest, haar tweede poging was de doelvrouw te machtig. Martens haalde met links uit toen ze midden voor het strafschopgebied stond en vond de rechterhoek.



Daarmee was het in de eerste helft qua doelpunten nog niet gedaan. Denemarken liet zien niet voor niets in de finale te staan. Pernille Harder, de ster van de Denen, had nog niet gescoord op het EK. Ze had blijkbaar gewacht tot de finale. Harder ontsnapte aan de buitenspelval, kon vanaf rechts naar binnen dribbelen en verraste Sari van Veenendaal in de korte hoek: 2-2.



Spitse



Direct na de pauze werd aan de overzijde keepster Petersen verrast. Daniëlle van de Donk versierde recht voor het doel van Petersen een vrije trap, waar Sherida Spitse en Martens klaar voor gingen staan. Martens had er al een binnen geschoten tegen Zweden, nu liet ze het over aan Spitse. De aanvoerdster van Oranje koos de hoek van Petersen, die de verkeerde kant op stapte. Dus was ze kansloos en kwam Nederland weer op voorsprong: 3-2.



Er volgde een fase waarin Oranje door kon drukken en de marge had kunnen vergroten, dat gebeurde echter niet. Kika van Es schoot naast en Vivianne Miedema knalde de bal van dichtbij op keeper Petersen. Zo had Denemarken nog hoop op de 3-3 en het kreeg daarvoor ook kansen. Gelukkig hadden Katrine Veje en Sanne Troelsgaard het vizier niet op scherp staan, Nederland leek de slotfase te gaan overleven.





De tijd werd langzamerhand de vriend van Nederland en de vijand van Denemarken. De ploeg van Nils Nielsen gooide alles op de aanval en daar werd uiteindelijk van geprofiteerd door Oranje. Vivianne Miedema, tot aan de kwartfinale tegen Zweden zo bekritiseerd, maakte aan alle onzekerheid een einde. De dribbelde richting haar tegenstander, leek naar rechts te gaan en haalde opeens uit en vond de korte hoek: 4-2!



Het was over, iedereen wist het. Nederland ging Europees kampioen worden. De zes minuten blessuretijd deden er niet meer toe, die waren om des keizersbaard. Het laatste fluitsignaal klonk, alle speelsters renden het veld op en omarmden elkaar. Na de mannen in 1988, is het nu tijd voor de vrouwen. Ze zijn Europees kampioen!