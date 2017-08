Martens verkozen tot beste speelster van het EK

19:09 – Het is voor het Nederlandse (vrouwen)voetbal al een geweldige dag, maar voor Lieke Martens is deze zondag wel heel speciaal. Na afloop van de 4-2 zege op Denemarken in de EK-finale werd de buitenspeelster van de Oranje Leeuwinnen verkozen tot de beste speelster van het toernooi.



Martens kwam op het toernooi drie keer tot scoren, waaronder vandaag (zondag) in de finale tegen Denemarken. De buitenspeelster maakte in de eindstrijd de 2-1 met een mooie inzet in de hoek. Na de wedstrijd is de aanvalster dus verkozen tot beste speelster van het EK, zo werd op het veld bekendgemaakt.



Martens heeft deze zomer de transfer naar FC Barcelona gemaakt, waar ze zich na het EK met een geweldig gevoel zal melden.