Dost en Sporting trappen seizoen af met overwinning

21:51 – De kop is eraf voor Sporting Portugal. De Portugese grootmacht schoot het competitieseizoen in eigen land zondag in gang en zette direct een prima resultaat neer. Met Bas Dost als basiskracht werd er met 2-0 gezegevierd over Desportivo Aves.



De promovendus hield zich redelijk staande tegen Sporting, maar verliet de eigen grasmat wel met nul punten. Bas Dost, topscorer van vorig seizoen, speelde negentig minuten maar kwam niet tot scoren. Dat lukte Gelson Martins wel, hij nam beide doelpunten voor zijn rekening. Dat Dost nog steeds de eerste keuze is in de punt, bleek zondag maar weer. Coach Jorge Jesus hield Seydou Doumbia namelijk op de bank ten faveure van de Nederlander.



Dost scoorde vorig seizoen maar liefst 34 keer.