Konyaspor boort Besiktas Turkse Super Cup door de neus

22:07 – Het is Besiktas niet gelukt om de Turkse Super Cup te winnen. De regerend kampioen, nog zonder aanwinst Jeremain Lens, verloor zondagavond met 2-1 van bekerwinnaar Konyaspor. De beslissende treffer viel in blessuretijd.



In Istanbul leek het duel op een remise uit te draaien, maar Konyaspor wist in blessuretijd alsnog de zege te pakken. Nejc Skubic was de gevierde man met een rake strafschop. Eerder in de wedstrijd was de bekerwinnaar al op voorsprong gekomen, via Abdoulrazak Traoré. Twaalf minuten voor tijd tekende Cenk Tosun namens Besiktas voor de gelijkmaker, maar dat mocht uiteindelijk dus niet baten.



Ryan Babel begon in de basis bij Besiktas, nieuwe aankoop Lens was nog niet van de partij.