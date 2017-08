Ook in Denemarken uitstekende kijkcijfers voor finale

13:23 – Ook in Denemarken was de belangstelling voor het EK vrouwenvoetbal groot. 1.469.000 Denen, op een populatie van ruim 5,7 miljoen, keken zondag naar de verloren finale tegen de Oranje Leeuwinnen. Hun landgenotes waren in Enschede met 4-2 de mindere van de gastvrouwen.



De eindstrijd was op twee Deense televisiezenders te zien. DR1 trok 848.000 kijkers, 621.000 mensen stemden af op TV2. De laatste keer dat een voetbalwedstrijd zo goed scoorde op de Deense televisie was de WK-finale voor mannen in 2014, waarin Duitsland te sterk was voor Argentinië.



In Nederland keken 4,1 miljoen mensen naar het treffen tussen de Oranje Leeuwinnen en Denemarken.