Officieel: Pröpper tekent voor vier jaar bij Brighton & Hove Albion

16:05 – Davy Pröpper is vertrokken bij PSV. De 25-jarige middenvelder heeft een vierjarig contract getekend bij Premier League-promovendus Brighton & Hove Albion. Beide clubs bevestigen de transfer. Met het aantrekken van de Oranje-international heeft Brighton zijn eigen transferrecord verbroken.



PSV en Brighton maken geen transfersom bekend, maar die ligt rondom de vijftien miljoen euro. "Davy is een speler met veel ervaring in de Eredivisie", reageert Brigthon-manager Chris Hughton op de website van de Engelsen. "Hij heeft verschillende wedstrijden gespeeld in de Champions League en voor het Nederlands elftal."



Met zijn vertrek naar de Premier League komt voor Pröpper een einde aan twee seizoenen PSV. Hij won in Eindhoven een landstitel. Ook voegde de Arnhemmer twee Johan Cruijf Schalen toe aan zijn palmares. Zijn nieuwe werkgever promoveerde afgelopen seizoen van het Championship naar de Premier League.