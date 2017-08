Bosz ziet ziekenboeg Dortmund verder volstromen

20:37 – Peter Bosz blijft bij Borussia Dortmund te maken hebben met behoorlijk wat blessureleed. De Nederlandse trainer heeft een nieuwe naam toe moeten voegen aan de lappenmand. Sebastian Rode heeft een bovenbeenblessre opgelopen.



Rode schrijft op zijn eigen Twitter dat hij vanwege een dijbeenblessure een paar dagen rust moet nemen. De ziekenboeg van Borussia is met Raphaël Guerreiro, Marcel Schmelzer, Erik Durm, Julian Weigl, Marco Reus, André Schürrle en Emre Mor al vol.



In het oefenduel van zondag met Erfurt werd Toprak aan de ziekenboeg toegevoegd. Hij deed niet mee in de wedstrijd om de Duitse Super Cup, maar mocht een dag later wel opdraven. Daarin brak hij zijn neus, maar is over de verdere consequenties nog niets gezegd.



Dortmund speelt zaterdag een bekerwedstrijd tegen 1. FC Rielasingen-Arlen. Een week later begint de Bundesliga tegen VfL Wolfsburg.