United gaat Fosu-Mensah bij De Boer laten rijpen

7 augustus 2017 – Manchester United laat Timothy Fosu-Mensah verder rijpen bij het Crystal Palace van Frank de Boer. De negentienjarige verdediger is in Engeland achtergebleven, terwijl United zich in Skopje voorbereidt op het duel met Real Madrid om de Europese Super Cup. José Mourinho heeft bevestigd dat de Nederlander inderdaad wordt verhuurd.



"We hebben besloten Fosu-Mensah niet mee te nemen. Hij staat op het punt te worden verhuurd", citeert het Algemeen Dagblad de Portugees. In het perspraatje in aanloop naar de clash van dinsdag met Real Madrid zei Mourinho niets over de nieuwe bestemming van Fosu-Mensah. Volgens het AD gaven United-officials na afloop van de persconferentie toe dat het om Crystal Palace gaat.



Die verhalen gingen eerder op maandag ook al rond in de Engelse media. Fosu-Mensah zou vandaag (maandag) ook al de medische keuring ondergaan, en is het wachten op de officiële bevestiging vanuit Selhurst Park. Mourinho ziet veel potentie in de Amsterdammer, maar kon hem voor dit seizoen geen speeltijd garanderen.