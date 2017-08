Nice en Monaco leggen beide rechtsbuiten vast

22:10 – OGC Nice heeft maandag opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. Na de komst van Wesley Sneijder kondigden de Fransen de komst van Allan Saint-Maximin (20) aan. De rechtsbuiten komt over van AS Monaco. De Monegasken hebben op hun beurt de vrijgekomen vacature ingevuld met Rachid Ghezzal, die vorig seizoen voor Olympique Lyon speelde.



Saint-Maximin heeft op zijn leeftijd al behoorlijk wat ervaring. De jeugdinternational debuteerde bij Saint-Etienne in de Ligue 1. Monaco pikte hem op en verhuurde hem de voorgaande twee seizoenen aan Hannover en SC Bastia.



Ghezzal

Monaco anticipeerde door Ghezzal transfervrij vast te leggen. De Algerijns international groeide als voetballer op bij Olympique Lyon, waar zijn contract was verlopen. "Ik heb de ambitie om te spelen op het hoogste niveau. Monaco is landskampioen en behaalde de halve finale van de Champions League. Na een paar seizoenen was ik toe aan een nieuwe uitdaging", licht de 25-jarige Ghezzal toe op de website van Monaco.