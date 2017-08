Zidane: "Ronaldo fysiek in dezelfde staat als in CL-finale"

7 augustus 2017 – Cristiano Ronaldo is voldoende fit voor het duel van dinsdag met Manchester United om de Europese Super Cup. De Portugees hervatte onlangs de training bij de Koninklijke, omdat hij vanwege de Confederations Cup later terugkwam van vakantie. Of Ronaldo in het snikhete Skopje (Macedonië) daadwerkelijk in de basis begint, is een afwachten.



"Er is, zoals altijd, veel te doen geweest om hem. Maar hij is ontspannen", zegt Real Madrid-trainer Zinedine Zidane op de website van de Spanjaarden. "Ik ben onder de indruk. Fysiek is hij in dezelfde staat als een tijd terug tijdens de finale van de Champions League. Hij heeft pas drie keer met ons getraind. Ronaldo is klaar om te spelen, maar we zullen morgen (dinsdag, red.) zien."



In samenspraak met Ronaldo neemt Zidane een besluit. "Het hang er vanaf hoe de speler en de coach erover denken, en hoe zij zich erbij voelen. Fysiek lijkt het echt erg goed. Dat is het enige wat telt."