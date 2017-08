Succesvol EK opent transferdeur voor Oranje-vrouwen

10:22 – De indrukwekkende prestatie op het gewonnen EK in eigen land heeft een aantal speelsters van de vrouwenploeg van Nederland de nodige interesse vanuit het buitenland opgeleverd. Zaakwaarnemer Leoni Blokhuis stelt in De Telegraaf dat de Oranje Leeuwinnen na de triomf op het EK in trek zijn.



"Voor een aantal speelsters ligt er na dit toernooi wel iets moois in het verschiet", laat Blokhuis optekenen in de bovengenoemde krant. "Uiteraard vergroot dit succes de sponsormogelijkheden, maar er zijn inderdaad ook clubs die informeren naar contractduur en ambities van sommige internationals. En ik kan je vertellen dat daar ook grote en mooie Europese clubs tussen zitten. De komende weken zetten we alles op een rijtje." Blokhuis heeft zelf, met het managementbureau Flow Sports, speelsters als Vivianne Miedema, Sari van Veenendaal, Shanice van de Sanden, Kika van Es en Sherida Spitse als cliënt.



Er spelen al steeds meer speelsters in het buitenland. Dat zijn er op dit moment twaalf, terwijl dat er op het WK 2015 nog negen waren en er tijdens het EK 2013 zeven internationals over de grens voetbalden.



Er spelen momenteel vier internationals bij Arsenal, terwijl Lieke Martens een grootverdiener bij FC Barcelona wordt.