Parzyszek: "Veel aanbiedingen waar goede gevoel ontbrak"

10:28 – Piotr Parzyszek had deze zomer de clubs voor het uitkiezen. Zijn 25 doelpunten in 38 Jupiler League-wedstrijden bleven niet onopgemerkt. In de strijd om de 23-jarige spits kwam PEC Zwolle als winnaar uit de bus. De Blauwvingers namen hem transfervrij over. Hij moet in de Hanzestad de nieuwe aanvalsleider worden.



"Er was veel interesse, dat klopt", zegt Parzyszek op de website van PEC Zwolle. "Ik heb veel aanbiedingen gehad, waarbij het goede gevoel ontbrak. En dat kreeg ik wel bij PEC Zwolle. Ik heb prettige gesprekken gehad met Van 't Schip en technisch directeur Gerard Nijkamp.Ze kwamen eerlijk en realistisch over. Met aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn rol binnen de ploeg."



De Pool heeft een duidelijke doelstelling. "Als spits word je afgerekend op doelpunten, dat is logisch. Ik hoop er komend seizoen minimaal tien te maken. Dat moet lukken als ik hard werk en goed mijn best doen", aldus Parszyszek, die in de voorbereiding zijn draai wist te vinden. "Vanaf dag één heb ik het hier naar mijn zin. PEC Zwolle voelt hetzelfde als De Graafschap, maar dan in het groot. Het is een gemoedelijke club, die net een stap verder is in alles. En waar iedereen elkaar met beide benen op de grond houdt, dat vind ik ook belangrijk."