Versterkingen voor Leicester en Stoke, Pennant naar amateurs

11:57 – Premier League-clubs Leicester City en Stoke City hebben zich weten te versterken. Daarnaast maakte Jermaine Pennant (34) de overstap naar de amateurs van Billericay Town. De Engelse rechtsbuiten was lang een vast gezicht in de Premier League.



Leicester City heeft de twintigjarige George Thomas aangetrokken. De aanvaller komt over van Coventry City. Hij ligt de komende drie jaar vast bij The Foxes, meldt de club via de officiële kanalen. De Welshman staat in Groot-Brittanië te boek als veelbelovende speler.



Stoke City is verzekerd van de diensten van Eric Maxim Choupo-Moting, afkomstig van Schalke 04. De 28-jarige vleugelaanvaller speelt de komende drie seizoenen bij The Potters. De Engelse club nam de 43-voudig international van Kameroen transfervrij over.



Pennant

Pennant heeft het Engelse betaalde voetbal verlaten. Hij speelt komend seizoen voor de amateurs van Billericay Town. Dat meldt de club zelf. Pennant speelde het grootste deel van zijn carrière in de Premier League. De vleugelaanvaller kwam tot 231 optredens. Pennant stond onder andere onder contract bij Arsenal, Liverpool en Stoke.