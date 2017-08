Groningen huurt Mexicaans City-talent voor twee jaar

16:42 – FC Groningen gaat de gelederen versterkingen met een talent van Manchester City. De club meldt dinsdagmiddag dat de negentienjarige Carlos Uriel Antuna Romero tijdelijk van de Engelse club wordt overgenomen. Als alle formaliteiten worden afgerond, dan tekent hij voor twee seizoenen in Groningen.



De jonge aanvaller is al lange tijd in beeld bij Groningen, meldt de club op de eigen website. Manager technische zaken Peter Jeltema is blij dat de deal nu zo goed als rond is. "Met Uriel Antuna voegen we snelheid en diepgang toe aan onze aanvalslinie. Het was één van de wensen die we nog hadden en we zijn er blij mee dat dit is gelukt", zegt hij tevreden.



Antuna is na Lars Veldwijk de tweede versterking voor de aanvalslinie van Groningen.