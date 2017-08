Ervaren keeper naar Burnley, West Ham trekt talent aan

21:04 – Burnley heeft een ervaren sluitpost aangetrokken als tweede keeper achter Tom Heaton. Het gaat om de dertigjarige Adam Legzins, die in de afgelopen seizoenen nog Birmingham City diende. Ondertussen heeft West Ham een talent aan zich weten te binden.



Burnley moest na het verrek van Paul Robinson op zoek naar een nieuwe tweede keeper en heeft die met Legzins nu gevonden. De dertigjarige keeper is voor drie jaar vastgelegd en is de vijfde zomeraanwinst van Burnley. De oud-keeper van Birmingham City heeft meer dan tweehonderd profduels gespeeld.



Net als Burnley heeft ook West Ham United een nieuwe speler gehaald op deze dinsdag. Het betreft de achttienjarige Sead Haksabanovic (foto), die voor een onbekend bedrag is gekocht van het Zweedse Halmstads BK. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de middenvelder al zeventig wedstrijden in het profvoetbal afgewerkt.