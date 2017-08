Real Madrid te sterk voor Man United in strijd om Super Cup

8 augustus 2017 – Zinedine Zidane is met zijn ploeg het nieuwe seizoen meteen begonnen met een prijs. In Skopje won Real Madrid verdiend de Supercup van Manchester United met 2-1. Aan Engelse kant scoorde de kersverse Romelu Lukaku, namens de Spanjaarden waren Casemiro en Isco trefzeker. Het is het tweede jaar op rij dat De Koninklijke de Supercup in ontvangst heeft mogen nemen.





Vrijwel de hele wedstrijd was er maar één ploeg als winnaar aan te wijzen. Real Madrid kreeg het duel na zo'n twintig minuten langzaam onder controle. Na twintig minuten kreeg Real Madrid de wedstrijd langzaam onder controle. De Champions League-winnaar van de afgelopen twee seizoenen begon de dicteren in het warme Skopje, met Toni Kroos, Luka Modric en Isco als spelverdelers die continu in beweging waren om de bal weer op te eisen. Het resulteerde in een ijzersterke fase van de mannen van Zinedine Zidane.



United kwam er in de eerste helft simpelweg niet aan te pas. Het kon alleen een enkele keerdreigend worden met een kopbal van Romelu Lukaku en een gevaarlijke pass op Henrik Mkhitaryan. Met tien man achter de bal was het elftal van Jose Mourinho vooral bezig met verdedigen. Dat lukte aardig, maar kon de 1-0 van Casemiro niet voorkomen. De Braziliaan kon Real oog in oog met David de Gea op eenvoudige wijze – maar ook net in buitenspelpositie – aan een voorsprong helpen.





In het tweede bedrijf gingen de Madrilenen rustig door met waar ze mee bezig waren. Het tempo bleef hoog, er was veel beweging en achterin werd zelden ruimte weggegeven. De 2-0 van Isco na een slimme één-twee kwam dan ook niet als een verrassing. Het United-centrum Chris Smalling-Victor Lindelöf werd daar niet voor de eerste keer uit elkaar gespeeld door de combinaties aan Spaanse zijde.



Maar op het moment dat de 3-0 van De Koninklijke in de lucht hing bracht Romelu Lukaku, die tot dusver weinig te zien was, de spanning weer terug. De kersverse spits in Manchester sloeg eenvoudig toe in een rebound, waar hij vlak daarvoor nog een grote kans liet liggen: 2-1.





De goal gaf United weer wat hoop, en invallers Marouane Fellaini en Marcus Rashford gaven hun ploeg weer wat extra energie. De lange Belg zorgde voor veel fysieke kracht door de lucht, wat ook nog even tot een letterlijk 'kopduel' met Sergio Ramos en veel bloed. Rashford had op zijn beurt de gelijkmaker op zijn schoen. Het waren de vingertoppen van Keylor Navas die de 2-2 voorkwamen. Real Madrid hield stand en Zidane wint al vroeg in het seizoen een nieuwe prijs.