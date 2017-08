Balende Room is basisplaats kwijt: "Ik moet me oprichten"

16:49 – Eloy Room was de afgelopen jaren een betrouwbare keeper bij Vitesse, maar is zijn basisplaats verloren aan aanwinst Remko Pasveer. Dat doet de sluitpost pijn, al wil hij een vertrek bij de club niet forceren. De keeper blijft strijdbaar.



De 28-jarige Room meldde zich de afgelopen dagen ziek. Volgens hem had dat niets te maken met een eventuele transfer. "Ik was gewoon ziek", zegt hij tegen De Gelderlander. "Nu wil ik me weer focussen op wedstrijden. Bezig zijn met voetbal. En dan zien we het wel. Ik ben ook een mens", vervolgt hij. "Het is gewoon moeilijk. Ik moet me oprichten. Ik moet door en moet alles geven. Ik gá alles geven."



Een transfer forceren is voor hem geen optie. "Ik heb nooit gezegd dat ik weg wíl. Dat is geen thema. Ik sta onder contract bij Vitesse en ben gewoon hier", zegt Room. "Ik ben een kind van de club. Ik ben helemaal niet bezig met een breuk. Ik wil nu gewoon door. Ik heb verhalen over interesse wel gelezen. Maar ik heb laatst duidelijk gesteld dat er geen concrete belangstelling was. En ik weet nu niet of er iets speelt. Dat ligt bij mijn zaakwaarnemer. Ik richt me puur en alleen op Vitesse. Ik ga er weer vol goede moed tegenaan."