Aogo naar promovendus Stuttgart, Fiorentina shopt in Nice

18:22 – Dennis Aogo blijf actief in de Bundesliga. De dertigjarige verdediger vertrok onlangs transfervrij bij Schalke 04 en heeft met VfB Stuttgart een nieuwe werkgever gevonden in de Duitse competitie. De international tekent bij de promovendus een contract voor twee jaar.



Aogo, die zowel op linksback als op het middenveld uit de voeten kan, moet Stuttgart helpen in de Bundesliga te blijven. De international is een ervaren schakel, aangezien hij tot dusver al 213 duels in de Duitse competitie speelde. Overigens speelt Stuttgart al in de derde speelronde van de Bundesliga tegen Schalke, zijn oude werkgever.



Fiorentina haalt speler van Nice

Ondertussen heeft Fiorentina versterking gevonden in Frankrijk. De Serie A-club gaat in zee met Valentin Eysseric, wiens contract bij OGC Nice door de Italiaanse club is afgekocht. De 25-jarige middenvelder scoorde vorig seizoen acht goals in 39 officiële wedstrijden voor Nice en heeft getekend tot de zomer van 2021.