Doelman Cummins naar Cambuur: "Wil hard werken"

21:20 – SC Cambuur heeft een nieuwe doelman gevonden. De club maakt woensdagavond melding van de transfer van Erik Cummins, die transfervrij wordt aangetrokken en voor één seizoen heeft getekend.



Cummins stond de afgelopen vier jaar op de loonlijst bij Go Ahead Eagles en vertrekt nu naar Leeuwarden. Technisch directeur Gerald van den Belt is blij met de komst van de doelman. "We waren nog op zoek naar een goede keeper die de concurrentie met Jesse (Bertrams red.) en Pieter (Bos red.) aan kan gaan. Met Erik hebben we die zeker gevonden. Het is bovendien een nuchtere jongen die hard wil werken en goed bij de club past."



Cummins viert donderdag zijn 29ste verjaardag.