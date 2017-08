Rodgers: "Liverpool hoeft Coutinho niet te verkopen"

11:11 – Er wordt deze zomer nadrukkelijk getrokken aan Philippe Coutinho, die nog een doorlopend contract heeft bij Liverpool. De aanvallende middenvelder is in beeld om de opvolger van Neymar te worden bij FC Barcelona, maar oud-Liverpool-coach Brendan Rodgers denkt dat de club hem niet hoeft te verkopen.



Rodgers zwaaide tussen 2012 en 2015 de scepter bij Liverpool en kent Coutinho dan ook goed. De huidig trainer van Celtic weet dat Liverpool hem niet hoeft te verkopen. "In hem zullen altijd andere clubs geïnteresseerd zijn, maar Liverpool hoeft hem niet te verkopen als ze dat niet willen", zegt Rodgers tegen Sky Sports.



"Philippe is een speler van wereldklasse, maar Liverpool beschikt over een goede positie. Hij geniet van het spelen bij de club en krijgt steun van geweldige supporters. Ik weet zeker dat hij gelukkig is op Anfield."