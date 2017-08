Brighton breekt transferrecord voor de derde keer

12:40 – Voor de derde keer deze zomer heeft Brighton & Hove Albion zijn transferrecord verbroken. Dit gebeurde eerder bij keeper Mathew Ryan en middenvelder Davy Pröpper. De club maakt donderdag melding van de komst van José Izquierdo, die gekocht wordt van Club Brugge.



Pröpper was deze week nog de duurste inkomende transfer van Brighton, maar is nu dus alweer voorbijgestreefd door Izquierdo. De 25-jarige buitenspeler ondergaat binnen 24 uur een medische keuring en moet nog een werkvergunning krijgen. De Colombiaan was één van de sterspelers van Club Brugge, de club die hij drie seizoenen diende. In zijn tweede jaar in België won hij de Gouden Schoen.



De verwachting is dat de Premier League-promovendus op korte termijn ook in zee gaat met Almere City FC-speler Sofyan Ahannach.