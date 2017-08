Tien spelers om op te letten in het nieuwe eredivisieseizoen

20:00 – Eindelijk. Na een zomerstop van drie maanden schiet de Eredivisie vrijdagavond weer in gang met het duel tussen ADO Den Haag en FC Utrecht. Een nieuw seizoen levert uiteraard ook weer nieuwe smaakmakers op. Van welke spelers hebben we nog weinig gezien, maar mogen we wel veel verwachten? FCUpdate.nl zet aan de vooravond van de competitiestart tien mogelijke nieuwe parels op een rij.



Ritsu Doan (FC Groningen)



De bovenste naam op ons lijstje is die van Ritsu Doan. Van de negentienjarige middenvelder, overgenomen van Gamba Osaka, zijn de verwachtingen bij FC Groningen hooggespannen. Doan staat te boek als één van de grootste talenten van Azië en moet in het spel van Groningen voor de creativiteit gaat zorgen. Aan ambities in ieder geval geen gebrek bij de Japanner. "Ik denk dat de club veel verder kan groeien; naar de Europa League en de Champions League", sprak hij bij zijn officiële presentatie in Groningen, waar hordes Japanse journalisten op af kwamen.



Calvin Stengs (AZ)

Het talent Calvin Stengs openbaarde zich al even tijdens het toetje van het afgelopen seizoen. De achttienjarige aanvaller werkte zijn duels af in Jong AZ, maar mocht in de play-offs om Europees voetbal ineens opdraven in de hoofdmacht. Dat deed hij geweldig. In de eerste ronde scoorde zowel uit als thuis tegen FC Groningen, terwijl hij vervolgens tegen FC Utrecht (2-0 thuis) beide assists verzorgde. Al snel werd duidelijk dat de frêle buitenspeler een blijvertje is voor John van den Brom. In de voorbereiding op dit seizoen trekt hij de lijn moeiteloos door, waardoor hij afstevent op een basisplaats in de seizoensopener tegen PSV. Het seizoen 2017/2018 staat voor Calvin Stengs in het teken van de grote doorbraak.



Manu Garciá (NAC Breda)

In tegenstelling tot Stengs hebben we Manu Garciá nog niet gezien in de Eredivisie, maar dat maakt zijn belofte niet minder groot. In de winterstop van vorig seizoen streek de technische middenvelder neer bij NAC Breda, waar hij direct de harten van de fans veroverde. De negentienjarige spelmaker zette het spel van NAC naar zijn hand en had een groot aandeel in de promotie. Dat de huurling van Manchester City met de Brabanders de Eredivisie in gaat, doet directeur Hans Smulders goed. "Zijn visie en voetballend vermogen op het middenveld zijn van grote klasse. Bovendien is hij een speler die geweldig bij de club en de stad Breda past", jubelde de directeur. Het is nu aan de Spanjaard om zich ook op het hoogste niveau te bewijzen. Gekeken naar zijn kwaliteiten moet dat geen probleem zijn.



Hirving Lozano (PSV)

Buitenspeler Hirving Lozano is de duurste speler van ons lijstje: voor de Mexicaan telde PSV in deze zomer een bedrag tussen de vijf en tien miljoen euro neer. Dat de Eindhovenaren de achttienvoudig Mexicaans international graag wilden hebben, blijkt wel uit het feit dat PSV een halfjaar met de transfer bezig is geweest. De buitenspeler, die overkomt van CF Pachuca, moet een sensatie worden op de linkervleugel van PSV. Voor de kampioen van Mexico scoorde hij de laatste twee seizoenen respectievelijk twaalf en tien keer. Het 22-jarige talent heeft alle kwaliteiten in huis om via PSV door te groeien naar de absolute top. Dat weet ook technisch manager Marcel Brands. "Hopelijk kan Lozano de komende jaren een van de grote spelers in de geschiedenis van PSV worden", sprak hij. We zijn benieuwd.



Frenkie de Jong (Ajax)

Nadat hij afgelopen seizoen werd verkozen tot het grootste talent van de Jupiler League, moet Frenkie de Jong dit jaar zien door te breken in Ajax 1. In de eerste officiële wedstrijd van dit seizoen maakte de twintigjarige oud-Willem II-er meteen duidelijk dat hij er klaar voor is. Uit bij OGC Nice kwam hij zeventien minuten voor tijd binnen de lijnen voor Lasse Schöne en maakte hij grote indruk. De technische spelmaker dartelde over het veld en voetbalde alsof hij al jaren in Ajax 1 speelt. Achter Lasse Schöne, Donny van de Beek en Hakim Ziyech is de jeugdinternational de vierde keus van Marcel Keizer, waardoor hij ongetwijfeld genoeg kansen gaat krijgen. Het is aan De Jong om die te pakken.



Tom Boere (FC Twente)

Een ware sensatie was Tom Boere vorig seizoen in de Jupiler League. In 38 wedstrijden scoorde hij maar liefst 33 keer, waardoor hij afgetekend topscorer van de competitie werd. Een knappe prestatie, zeker gezien het feit dat Oss op de ietwat teleurstellende vijftiende plaats eindigde. Dat er in de zomer een eredivisieclub zich voor hem zou melden, mag uiteraard geen verrassing heten. FC Twente liet er geen gras over groeien en legde de 24-jarige spits eind juni al voor drie seizoenen vast. De erfenis van Enes Ünal is geen gemakkelijke, maar als Boere het op zijn heupen krijgt moet hij ook in de Eredivisie zijn doelpunten kunnen maken.



Piotr Parzyszek (PEC Zwolle)

Net als Boere was ook Piotr Parzyszek afgelopen jaar nog actief in de Jupiler League en mag hij het nu bij een middenmoter in de Eredivisie gaan laten zien. In maart van dit jaar werd al duidelijk dat hij in de zomer een transfer wilde maken. Clubs uit de Eredivisie hadden toen echter geen interesse in de Pool. "Dat verbaast me eigenlijk wel", sprak hij destijds. "Ik ben niet iemand die te koop loopt met zijn kwaliteiten, maar het is na dit seizoen tijd voor een stap hogerop." Die kans krijgt hij nu, bij PEC Zwolle. De fysiek sterke goaltjesdief maakte afgelopen seizoen 25 treffers in 38 wedstrijden. Zijn voorbereiding in Zwolle biedt ook perspectief; hij scoorde namelijk zes treffers in de oefencampagne. De Eredivisie is gewaarschuwd.



Jamiro Monteiro (Heracles Almelo)

Evenals Boere en Parzyszek is ook Jamiro Monteiro afkomstig uit de Jupiler League. De Kaapverdiaan is echter geen trefzekere spits, maar een handige middenvelder. De 23-jarige middenvelder brak in het degradatieseizoen van SC Cambuur door en was afgelopen voetbaljaar een van de beste spelers van de Jupiler League. Zijn bronzen stier in de derde periode bevestigt dat. Het loopwonder is klein van stuk, maar compenseert zijn gebrek aan fysiek met een hoge handelingssnelheid en een kleine draaicirkel. Nu moet hij het bij Heracles Almelo, dat een verleden heeft met technische middenvelders, laten zien. Henk de Jong denkt dat zijn voormalig pupil dat kan. "Hij is een échte voetballer, waarvoor je als supporter naar het stadion gaat", zei de trainer onlangs.



Mason Mount (Vitesse)

Met Bryan Linssen, Thomas Bruns en Remko Pasveer haalde Vitesse deze zomer enkele gevestigde eredivisiespelers naar Arnhem, maar ook de transfer van Mason Mount is zeer interessant. De Engelsman is een achttienjarig toptalent dat wordt gehuurd van Chelsea. Daar werd hij vorig seizoen werd verkozen tot 'Academy Player of the Year'. De aanvallende middenvelder is technisch sterk, goed in de passing en doelgericht. Dat bleek deze zomer ook op het EK Onder-19, waar de spelmaker zijn talent etaleerde. Met een doelpunt en vier assists had hij een groot aandeel in de eindzege van zijn land. Dat de Engelsman een grote belofte is, staat vast. Mount zou zomaar een sensatie in de Eredivisie kunnen worden.



Sander van de Streek (FC Utrecht)

Aanvallende middenvelder Sander van de Streek is één van de acht versterkingen van FC Utrecht. De 24-jarige speler speelde het afgelopen voetbaljaar met SC Cambuur in de Jupiler League, maar heeft al ervaring op het hoogste niveau. In Leeuwarden speelde hij twee seizoenen in de Eredivisie, waarin hij in totaal elf goals maakte. Dat is precies de helft van zijn productie in het afgelopen Jupiler League-seizoen. Met 22 doelpunten eindigde hij vierde op de topscorerslijst van de competitie en dat is knap voor een middenvelder. Van de Streek heeft diepgang en beschikt over de kwaliteit om altijd op de juiste plaats te staan. Van aanpassingsproblemen bij Utrecht lijkt ook geen sprake; in alle Europa League-duels die de club tot dusver speelde was hij basisspeler. Van de Streek is een speler om in de gaten te houden.



Door: Remco Jacobi